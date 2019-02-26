Девять человек отравились угарным газом в Новой Москве

Утром во вторник, 26 февраля, стало известно, что в Новой Москве девять человек отравились угарным газом. Источник подчеркивает, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Согласно последней информации, данный инцидент произошел в деревне Рассказовка в одном из жилых домов на улице Тарковского, передает сегодня ТАСС.

Источник в экстренных службах отмечает, что все пострадавшие являются рабочими, которые в ночное время трудились в одном из домов при включенном генераторе. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.