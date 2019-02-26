Соседка екатеринбургского депутата Александра Колесникова утверждает, что политик "травит ее газом". Сам мужчина, в рамках выступления на заседании госдумы, заявил, что жительница дома его оболгала.

Депутат уже обратился к главе управления МВД России по Екатеринбургу Сергею Кулагину с просьбой вести более активную профилактическую работу с психически нездоровыми гражданами, которые сообщают о ложных преступлениях, передает портал URA.RU.

Колесников отметил, что его соседка не раз заявляла в полицию о том, что он "травит ее газом", хотя в их доме газа нет. "У нее свистит башня", — резюмировал политик.