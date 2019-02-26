Младенец скончался в хабаровском доме ребенка
26 февраля 2019, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из домов ребенка Хабаровска в минувший понедельник случилась трагедия. Согласно последней информации осведомленных источников, в данном учреждении скончался пятимесячный младенец.
Отмечается, что маленькая девочка внезапно перестала подавать признаки жизни 25 февраля. Медики, осмотревшие ребенка, вынуждены были констатировать смерть, передает "Свободная пресса".
В настоящий момент Министерство здравоохранения Хабаровского края проводит проверку дома ребенка в Хабаровске. Устанавливаются причины случившегося, а также изучаются условия содержания детей, сообщает во вторник утром телеканал РЕН ТВ.