Младенец скончался в хабаровском доме ребенка

В одном из домов ребенка Хабаровска в минувший понедельник случилась трагедия. Согласно последней информации осведомленных источников, в данном учреждении скончался пятимесячный младенец.

Отмечается, что маленькая девочка внезапно перестала подавать признаки жизни 25 февраля. Медики, осмотревшие ребенка, вынуждены были констатировать смерть, передает "Свободная пресса".

В настоящий момент Министерство здравоохранения Хабаровского края проводит проверку дома ребенка в Хабаровске. Устанавливаются причины случившегося, а также изучаются условия содержания детей, сообщает во вторник утром телеканал РЕН ТВ.