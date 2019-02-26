В Канаде разом 70 машин попали в аварию

На скоростном шоссе на востоке Канады произошла крупная авария, в которой столкнулось около 70 машин. Местная полиция сообщила о десяти пострадавших, их жизням ничто не угрожает.

ДТП произошло недалеко от города Барри в Провинции Онтарио, сообщает ТАСС. Помимо легковых автомобилей в аварию также попали и несколько грузовиков, один из которых перевозил дизельное топливо. В результате столкновения вылилось около 500 литров ДТ.

На месте происшествия работают спасатели. Из-за аварии пришлось перекрыть движение на одном из участков скоростного шоссе в двух направлениях. Известно, что причиной ДТП стал сильный снегопад и плохая видимость.