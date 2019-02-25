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Студент МГУ свел счеты с жизнью в общежитии вуза

25 февраля 2019, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Студент МГУ свел счеты с жизнью в общежитии вуза
фотобанк АН

Студент химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова покончил с собой в общежитии университета. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщили в пресс-службе химического факультета вуза.

При этом там уточнили, что рассматриваются любые версии происшествия. По данным представителей химфака, работающие на месте инцидента специалисты пока никакой информации не сообщают, пишет News.ru.

23-летнего студента химического факультета нашли в общежитии МГУ на Воробьевых Горах, он был без сознания. К сожалению, спасти его не удалось, он скончался. Спецкомиссия занимается выяснением причин.

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