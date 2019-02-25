В Москве после сообщения о минировании эвакуирован Мосгорсуд

Здание Московского городского суда эвакуировали из-за сообщения о минировании. Сообщение о заложенной бомбе поступило на электронную почту, пишет ТАСС, информацию проверяют сотрудники полиции.

Кроме Мосгорсуда, "заминированными" оказались Гагаринский и Коптевский районные суды. Помимо судов, экстренным службам города пришлось в срочном порядке проверять здания ТЭЦ и тепловой подстанции.

После обследования зданий на предмет взрывчатых веществ выяснилось, что информация о минировании, к счастью, не подтверждается. В настоящее время все учреждения продолжают свою работу в штатном режиме.