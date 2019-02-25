В Москве водитель такси списал с карты пассажирки 60 тысяч рублей

В Москве водитель такси списал с карты своей молодой пассажирки 60 тысяч рублей. Соответствующую информацию в понедельник, 25 февраля, предоставили сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.

Таксист довез 28-летнюю женщину из аэропорта до гостиницы, расположенной в центре города. После этого пассажирка обратилась в полицию с заявлением о незаконном списании денежных средств.

Как отмечает РИА "Новости", водитель при помощи мобильного приложения, которое было установлено на телефон женщины, перевел 60 тысяч рублей, а ей сообщил, что осуществил оплату поездки. Пострадавшая обнаружила пропажу средств чуть позже и обратилась к правоохранителям за помощью.