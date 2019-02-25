Жительнице Екатеринбурга рассекла лицо глыба льда, упавшая с крыши мэрии

Глыба льда, которая упала с крыши мэрии Екатеринбурга, сильно травмировала одну из жительниц города. Согласно последней информации, данное происшествие случилось в минувшую субботу, 23 февраля.

Отмечается, что у пострадавшей женщины был диагностирован ушиб грудной клетки. Кроме того, ледяная глыба рассекла женщине лицо, передает ТАСС.

В Управлении МВД России по городу отметили, что в настоящий момент проверяется, где именно и при каких обстоятельствах жительница Екатеринбурга получила травму. Специалисты анализируют видеозаписи из разных источников и проводят расследование.