Депутата Заксобрания обстреляли в Пермском крае

В Пермском крае обстреляли депутата местного Законодательного собрания. Согласно последней информации осведомленных источников, покушение на политика было совершено накануне в городе Соликамск.

В краевом следственном управлении СК РФ утром в понедельник, 25 февраля, сообщили, что неизвестный злоумышленник выстрелил в 35-летнего депутата на улице, передает "Росбалт". Подчеркивается, что чиновник чудом не получил огнестрельных ранений.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Преступника сейчас ищет полиция города.