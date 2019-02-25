Суд оставил на свободе жителя Приморья, окунувшего в унитаз пятиклассника

В Приморском крае суд принял решение оставить на свободе мужчину, который окунул школьника в унитаз. Мальчик, которого наказали таким нестандартным образом, ранее издевался над другими детьми.

Инцидент произошел в городе Большой Камень, когда отцы младшеклассников пришли в школу и решили проучить пятиклассника, обижавшего их детей. Следователи просили ограничить свободу мужчины, который учинил самосуд над мальчиком, передает "Свободная пресса".

Судья, однако, принял решение не удовлетворять данное ходатайство, сообщает представитель СУ СКР по Приморскому краю. Как уточняет РИА "Новости", житель Приморья остнется на свободе до решения суда по возбужденному в его отношении уголовного дела.