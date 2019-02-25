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Главврач роддома объяснил инцидент с роженицей в Хабаровске

25 февраля 2019, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Главврач роддома объяснил инцидент с роженицей в Хабаровске
фото: pixabay.com

Главврач второго родильного дома Хабаровска Дмитрий Ежов объяснил инцидент с роженицей. Ранее стало известно, что молодая женщина произвела на свет ребенка в предродовой, не дождавшись помощи медиков.

Жительница Хабаровска родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи медиков

Жительница Хабаровска родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи медиков

По словам врача, данные о том, что женщина родила малыша на полу без чьей-либо помощи, не являются достоверными, передает "Свободная пресса". Ежов подчеркнул, что при родовом процессе присутствовали медики, которые сделали все, что было возможно в сложившейся ситуации.

Главврач добавил, что у будущей матери внезапно начались стремительные роды, однако ребенок родился на руки акушерки, а не на пол, как утверждалось ранее. Как сообщает РИА "Новости", малыш абсолютно здоров, он получил 9 баллов по шкале Апгар.

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