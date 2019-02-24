В Бангладеш вооруженный мужчина пытался угнать самолет

Самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh, следовавший рейсом BG 147 по маршруту Дакка-Дубаи, был "угнан" неизвестным во время пересадки в аэропорту города Читтагонг.

Вооруженный преступник попытался взять на себя управление самолетом. Около 17:40 по местному времени (14:40 мск) пилот совершил экстренную посадку в аэропорту Читтагонга.

В этот момент неизвестный мужчина проник в кабину пилотов и приставил пистолет к голове одного из них. Операция правоохранительных органов по захвату преступника прошла успешно.

Все пассажиры воздушного судна были экстренно эвакуированы. Подозреваемый в угоне самолета был задержан и помещен под стражу.