В Новосибирске обнаружили конфеты с «живой» начинкой

Жители Новосибирска в социальных сетях обсуждают конфеты, начинка у которых оказалась, мягко говоря, неожиданной. Дело в том, что внутри сладостей покупатели обнаружили червей.

«Купили конфеты на развес на улице Косыгина. Рядом находится школа. Будьте осторожнее, прежде чем полакомить ребенка», - предупредила потенциальных покупателей лакомства одна из жителей города.

В соцсетях люди выясняют, кого же винить за «живую» начинку сладостей, сообщает Мир24 со ссылкой на КП. Одни считают, что появлению червей в конфетах способствовало неправильное хранение товара в магазине, а другие уверяют, что живность могла появиться только на этапе производства. Но даже в этой теме не обошлось без оптимизма – один из комментаторов отметил, что если в сладостях завелись черви, то конфеты уж точно натуральные!