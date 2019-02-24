Гражданин США и москвичка погибли в ДТП на Невском проспекте

В дорожно-транспортном происшествии на Невском проспекте в Санкт-Петербурге погибли гражданин Соединенных Штатов Америки и жительница Москвы. Авария случилась в ночь на воскресенье, 24 февраля.

Источник в правоохранительных органах отметил, что иномарка выехала на тротуар у бизнес-центра "Невский плаза" и врезалась в толпу людей. В результате случившегося два человека погибли, а еще трое пострадали и были доставлены в медучреждение, передает ТАСС.

Водитель, ставший виновником ДТП, остался на месте происшествия и был задержан полицией. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.