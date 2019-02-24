Закрывшая дома дочь кировчанка делала селфи, когда ее ребенок умирал от голода

21-летняя жительница Кирова, оставившая свою трехлетнюю дочь на неделю без еды и воды, делала селфи, когда ее ребенок умирал. Женщина опубликовала фотографии на своей страничке в социальной сети.

В СМИ сообщили, что Мария П. в минувшую пятницу выложила в соцсети свой отретушированный снимок. Ее дочь к тому моменту уже довольно долго была одна дома без пищи и воды. При этом 20 февраля, в день рождения малышки, кировчанка опубликовала их общее фото и назвала девочку "своей жизнью". Не исключено, что тогда девочка уже была мертва.

Накануне суд арестовал мать ребенка на два месяца. Журналисты отмечают, что она отнеслась к данной мере пресечения весьма хладнокровно, передают "Известия".