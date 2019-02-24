В центре Москвы у студента украли золотые часы за миллион рублей

В центре Москвы у студента-третьекурсника украли золотые часы, стоимость которых превышает миллион рублей. Происшествие случилось в минувшую субботу в одном из ресторанов на Большой Дмитровке.

Известно, что у студента столичного вуза похитили также несколько ювелирных изделий, дорогой сотовый телефон и 500 долларов наличными. Общий ущерб, по словам пострадавшего, достигает 1 миллиона 803 тысяч рублей, передает в воскресенье, 24 февраля, ТАСС.

Пока не установлено, кто именно совершил преступление. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.