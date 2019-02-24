На одной из станций Московского метрополитена произошел конфликт между двумя пассажирами. Согласно последней информации, в результате случившегося один из мужчин получил ранение острым предметом.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ уточнили, что происшествие случилось на станции "Орехово" Замоскворецкой линии, сообщило накануне ТАСС.

Гражданин, получивший ранение, отказался от госпитализации. Известно, что оба участника конфликта в подземке были доставлены в отдел полиции. В настоящий момент специалисты устанавливают, что именно стало причиной ссоры, а также по какой причине один пассажир нанес другому удар острым предметом.