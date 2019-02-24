Жительница Хабаровска родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи медиков

Жительница Хабаровска родила в роддоме ребенка, не дождавшись помощи медиков. Соответствующую информацию предоставили утром в воскресенье, 24 февраля, сотрудники СУСК России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел еще 6 февраля, когда 35-летнюю женщину доставили во второй городской родильный дом. Она была помещена в предродовую палату, где самостоятельно произвела на свет ребенка, не дождавшись врачей, передает сегодня РИА "Новости"

В настоящий момент здоровью новоиспеченной матери и ее малыша ничто не угрожает – они находятся дома. По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Эксперты дадут юридическую оценку действиям врачей и установят причины, по которым роженице не оказали надлежащие услуги.