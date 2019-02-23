В Москве загорелось здание Консерватории имени Чайковского

В центре Москвы в одном из корпусов Государственной консерватории имени П.И.Чайковского произошел пожар. Пристройка загорелась в ходе проведении реконструкции, очаг находился на третьем этаже.

Возгоранию был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных, на борьбу с огнем оперативно направили 30 пожарных расчетов, на месте был создан штаб пожаротушения, сообщили в экстренных службах.

В настоящий момент пожар ликвидирован. По последним данным, людей в здании не было. Никто не пострадал. Предварительная причина ЧП - нарушение техники безопасности при проведении работ.

"Пожар в консерватории в Среднем Кисловском переулке потушен, его площадь составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет", - сообщил в субботу, 23 февраля, собеседник агентства ТАСС.