В Саратове в клинике пластической хирургии умерла пациентка

После проведения медицинского вмешательства в одной из саратовских клиник пластической хирургии скончалась пациентка. Следственные органы, прокуратура и Росздравнадзор начали проверки инцидента.

«По предварительной информации, женщина скончалась в клинике, где ей проводились определенные медицинские манипуляции. Следственные органы начали проверку», - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В прокуратуре также уточнили, что это второй за два года случай смерти пациента в этой клинике. Кроме того, одна из пациенток этого медицинского учреждения обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что во время проведения манипуляций ей причинили травму. По окончании проверок прокуратура может потребовать приостановить деятельность этой клиники, сообщает РИА Новости.