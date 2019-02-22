Москвичка Надежда Куликова, оставившая шестилетнего сына на ночь в лесопарке "Лосиный остров", арестована Преображенским судом. Таким образом, судья Анна Чайковская удовлетворила ходатайство следователя.

Отмечается, что Куликова будет находиться под арестом до 18 апреля. Адвокат женщины, однако, сомневается, что она могла намеренно причинить вред собственному сыну. Как уточняет ТАСС, ссылаясь на слова юриста, представители защиты намерены обжаловать решение суда.

Напомним, при осмотре автомобиля Надежды Куликовой были найдены три рулона скотча и нож. Следователи заподозрили неладное, поскольку на мальчике, который самостоятельно вышел из заповедника, был обмотанный скотчем пакет. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство".