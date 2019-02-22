В московском метро безбилетник ударил ножом охранника

В пятницу, 22 февраля, неизвестный ранил ножом сотрудника службы безопасности Московского метрополитена. Мужчина без билета проник на станцию метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.

У входа в вагон к "зайцу" подошли контролеры и потребовали предъявить проездной билет и документы. Человек попытался вырваться и убежать в вагон, однако был задержан, передают "Известия". Охранники хотели сдать нарушителя полицейским на станции "Кузьминки", однако злоумышленник ударил одного стража порядка головой о стену, а второго ранил ножом.

После этого мужчина скрылся с места случившегося. В больницу попал 63-летний охранник по имени Юрий Валиев, получивший ранение. Нападавшего ищут.