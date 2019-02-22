В Златоусте ребенок на глазах воспитателя повис на капюшоне и едва не задохнулся

В Златоусте маленькая девочка повисла на капюшоне и едва не задохнулась. Отмечается, что страшный инцидент с ребенком произошел во время прогулки прямо на глазах воспитателя детского сада.

Мать малышки Татьяна Кирякова уточнила, что происшествие случилось в минувший вторник в детсаду №58. Отмечается, что ее дочь зацепилась капюшоном за перекладины спортивного снаряда и не смогла самостоятельно выбраться. Воспитательница несколько раз смотрела в сторону воспитанницы, однако подошла к ней далеко не сразу. Лишь через две минуты она неспешным шагом направилась к снаряду и сняла девочку.

Как уточняет "Росбалт", ссылаясь на слова матери, от нее хотели скрыть случившееся. Ей сообщили, что ребенок сразу пришел в себя, хотя на самом деле она около 5-7 минут была без сознания – в чувство малышку приводили методист и логопед. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.