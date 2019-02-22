Похоронили мужчину, оставленного в гробу у правительства Самарской области

Мужчину, гроб с телом которого оставили накануне у здания правительства Самарской области, похоронили. Согласно последней информации, речь идет о гражданине по имени Малеев Валерий Николаевич.

Глава департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов подчеркнул, что мужчина был захоронен на кладбище Мирное. Он уточнил, что накануне люди, которые действовали по доверенности от родственницы усопшего, начали копать могилу на Центральном кладбище, но не успели закончить работу до его закрытия.

Охранник выгнал граждан, вследствие чего они привезли гроб к зданию правительства Самарской области. Власти устанавливают причины случившегося, передает ТАСС.