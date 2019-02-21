На севере Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.7 произошло на самом северном острове Японии - Хоккайдо. Об этом в четверг сообщило Главное метеорологическое управление страны, передает РИА Новости.

Жители острова были временно эвакуированы из кинотеатров, офисных зданий и торговых центров. Как отмечается, толчки вскоре прекратились, и люди смогли вернуться к своим делам.

Очаг землетрясения залегал на глубине порядка 30 километров. В настоящий момент угроза возникновения цунами отсутствует. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.