В Санкт-Петербурге эвакуировали музей Эрмитаж
21 февраля 2019, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
После анонимного сообщения о "минировании" в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и персонал Государственного Эрмитажа, который в четверг был открыт для бесплатного посещения.
На странице своего микроблога в соцсети Twitter музей Эрмитаж опубликовал сообщение, что 21 февраля несколько сотрудников музея получили по электронной почте сообщения о минировании здания.
Специалисты проверили здание музея. Информация о минировании не подтвердилась. Никаких взрывных устройств на территории Зимнего дворца обнаружено не было. Музей возобновил работу.
21 февраля несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания. В связи с этим проводится эвакуация посетителей, музей закрыт на вход. pic.twitter.com/FfGnEtbF6C— Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 21 февраля 2019 г.