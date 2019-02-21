В Санкт-Петербурге эвакуировали музей Эрмитаж

После анонимного сообщения о "минировании" в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и персонал Государственного Эрмитажа, который в четверг был открыт для бесплатного посещения.

На странице своего микроблога в соцсети Twitter музей Эрмитаж опубликовал сообщение, что 21 февраля несколько сотрудников музея получили по электронной почте сообщения о минировании здания.

Специалисты проверили здание музея. Информация о минировании не подтвердилась. Никаких взрывных устройств на территории Зимнего дворца обнаружено не было. Музей возобновил работу.