Лицеиста заперли в учительской из-за нового цвета волос

В одном из лицеев Санкт-Петербурга девятиклассника не допустили до занятий из-за того, что он покрасил волосы. При этом подросток сначала согласовал смену имиджа с классным руководителем.

Ученик «Паскаль лицея» перекрасил волосы в светлый цвет с разрешения классного руководителя. Педагог заверил подростка, что такая смена имиджа не противоречит правилам учебного заведения, поскольку новый цвет волос естественного оттенка. Но, несмотря на это, директор лицея и завуч не оценили изменений во внешности ученика и потребовали у подростка вернуть прежнюю причёску. Родителей ученика руководство учебного заведения о своих претензиях не уведомило.

Наказанием девятиклассника стало отстранение от уроков, сообщает Lenta.Ru. Весь учебный день подросток просидел в учительской, ему запретили выходить в коридор и приходить на занятия, пока он не вернёт прежний цвет волос. Узнав о таких мерах воздействия, семья лицеиста обратилась с жалобой в полицию, в дальнейших планах – письма в комитет по образованию и омбудсмену. Руководство лицея свои действия пока никак не прокомментировало.