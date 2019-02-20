В столичном аэропорту Внуково в среду едва не столкнулись два самолета. Катастрофы удалось избежать благодаря слаженной работе наземных служб воздушной гавани. Об этом сегодня сообщает РБК.

Во время взлета самолет Bombardier Challenger 600, следовавший в Уфу, не выполнил команду диспетчера аэропорта и продолжил набор высоты, превысив при этом разрешенный эшелон в 2 тысячи метров.

В это же время пассажирский лайнер из Санкт-Петербурга заходил на посадку. К счастью, наземная система предупреждения о возможном столкновении сработала вовремя, предотвратив аэроаварию.