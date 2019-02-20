Матери ребенка, который провел ночь в одиночестве в заповеднике "Лосиный остров", продлили срок задержания на три дня. Надежда Куликова подозревается в попытке убийства сына с особой жестокостью.

Ранее в ходе осмотра следователи обнаружили у женщины нож-штопор и три рулона скотча. Шестилетний мальчик утверждает, что мать намеренно бросила его в лесопарке, предварительно надев ему на голову полиэтиленовый пакет, передает в среду, 20 февраля, телеканал 360.

Куликова в свою очередь утверждает, что сын убежал от нее, а она долго пыталась самостоятельно его найти, но не преуспела и обратилась в полицию.