На балконе квартиры на юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины

На балконе квартиры, расположенной в доме на юго-западе Москвы было обнаружено тело мужчины. Согласно последней информации страшная находка была сделана вечером в минувший вторник, 19 февраля.

Источники подчеркивают, что мужчина с простреленной головой находился на балконе квартиры в жилом доме на улице Академика Варги.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", предполагается, что погибший человек не имел определенного места жительства. По факту случившегося столичная полиция уже проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины.