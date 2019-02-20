В больнице Ульяновской области пациенты избили хирурга

Сегодня стало известно, что в одном из поселков Ульяновской области пациенты избили хирурга. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось вечером 17 февраля.

В больницу пришла группа молодых людей, один из которых был направлен на рентген грудной клетки хирургом. Как уточняет портал 1ul.ru, лаборант рентген-кабинета не пожелала делать дополнительное исследование без назначения врача, после чего группа молодых мужчин отправилась обратно к хирургу за направлением.

Врач, однако, объяснил, что еще один снимок пациенту не нужен. Визитеры набросились на хирурга и начали его избивать. На место были вызваны сотрудники полиции, которые утихомирили дебоширов.