Утром в среду, 20 февраля, в Сургуте был задержан мужчина, который накануне вечером сообщил о минировании торгового центра и двух жилых домов. Ранее "лжеминер" уже был осужден за аналогичные действия.

В пресс-службе окружного УМВД уточнили, что задержанному 33 года. Во вторник он позвонил по номеру 112 и заявил, что в ТЦ и двух домах якобы должно произойти преступление. В зданиях была проведена проверка, которая эту информацию не подтвердила, передает URA.RU.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Два года назад местного жителя осудили за аналогичное преступление, но тогда ему удалось отделаться исправительными работами.