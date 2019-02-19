В Москве при пожаре в жилом доме спасли четверых детей
19 февраля 2019, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
В пятиэтажном жилом доме на востоке Москвы произошел пожар. Сотрудники экстренных служб столицы ликвидировали возгорание и спасли четверых детей. Дети не пострадали при пожаре.
«По адресу улица Байкальская, дом 33, корпус 4 произошло возгорание на лестничной клетке и в межквартирном тамбуре в пятиэтажном жилом доме», - сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Пожарные потушили возгорание на площади три квадратных метра и спасли с пятого этажа четверых детей. В МЧС уточнили, что на лестничной клетке загорелся мусор. Пострадавших при пожаре нет, сообщает РИА Новости.