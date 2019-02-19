В небе над Индией столкнулись два военных самолета

Два самолета пилотажной группы военно-воздушных сил Индии "Сурья Киран" потерпели крушение в штате Карнатака. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на представителей местной полиции.

Как отмечается, два реактивных самолета Hawk пилотажной группы индийских ВВС столкнулись в воздухе в ходе репетиции авиашоу в городе Бенгалор. Один из пилотов погиб. Еще два пилота воздушного судна успели вовремя катапультироваться.

Кроме этого, имеется информация об одном пострадавшем среди гражданского населения. Минобороны страны в курсе произошедшего, однако пока никак не комментирует инцидент. О причинах, которые привели к катастрофе, не сообщается.