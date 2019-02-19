В Дагестане боевики открыли стрельбу по силовикам

В Дербентском районе Дагестана, где ранее сегодня был введен режим контртеррористической операции, боевики открыли огонь по силовикам. Об этом сообщили сегодня днем в силовых структурах республики.

Отмечается, что правоохранители блокировали дом, в котором, вероятно, находятся члены спящей ячейки террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России. Боевики оказали сопротивление и начали стрелять, передает во вторник, 19 февраля, ТАСС.

Подчеркивается, что в настоящий момент спецоперация в Дербентском районе продолжается. Информации о раненых среди силовиков пока не поступало.