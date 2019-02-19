В Башкирии уволен врач, поставивший пациентке шину из старой швабры

Сегодня стало известно, что в Башкирии уволили врача Кушнаренковской районной больницы, который поставил пациентке шину из старой швабры. Причиной увольнения, однако, стало не это действие хирурга.

Медик действительно соорудил шину из швабры, но отметил, что сделал это из-за того, что в больнице не было необходимых материалов, передает портал ufatime.ru.

Уволили же врача за то, что он не положил 83-летнюю женщину с переломом шейки бедра в больницу, а вместо этого предложил ей амбулаторное лечение. В настоящий момент пациентка уже находится под присмотром медицинских работников в одной из больниц Уфы.