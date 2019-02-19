Источник рассказал подробности о деле мальчика, который якобы потерялся в национальном парке "Лосиный остров". 6-летний ребенок провел ночь в лесу и самостоятельно вышел к АЗС утром на следующий день.

Не исключено, что мать намеренно оставила сына в парке. Как отмечает осведомленный источник в правоохранительных органах, по данному делу были изъяты три рулона скотча и нож, отмечает РИА "Новости"

Сама женщина утверждает, что мальчик пропал вечером 17 февраля. Якобы она искала его, но не нашла, после чего приняла решение обратиться в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливают специалисты.