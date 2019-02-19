Москвич в ходе уборки на собственной кухне обнаружил две гранаты

Житель квартиры на юго-западе Москвы во время уборки на собственной кухне обнаружил две гранаты. Отмечается, что мужчина невероятно испугался, увидев в газовой плите объекты, похожие на боеприпасы.

Москвич, однако, не растерялся и незамедлительно вызвал саперов. Отмечается, что на место также прибыли сотрудники полиции. Правоохранители в настоящий момент устанавливают, как гранаты оказались в обычной московской квартире, передает телеканал РЕН ТВ.



Саперы тщательно осмотрели обнаруженные объекты и установили, что в газовой плите находились учебные гранаты Ф-1.