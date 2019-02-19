На тротуаре во Владивостоке машина сбила целую семью, мать и ребенок погибли

Во Владивостоке автомобиль сбил целую семью. Согласно последней информации осведомленных источников, после дорожно-транспортного происшествия в больнице скончались женщина и маленький ребенок.

Отмечается, что машина сбила супругов и их ребенка посреди тротуара. После аварии водитель иномарки скрылся, передает сегодня "Свободная пресса".

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Нейрохирурги до последнего боролись за жизнь матери и ребенка, однако их травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные представителя департамента здравоохранения Приморья Ксении Гусенцовой. Полиция ищет водителя.