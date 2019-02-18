В Петербурге эвакуировали 36 школ из-за сообщений о "минировании"
18 февраля 2019, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 18 февраля, в Санкт-Петербурге эвакуировали 36 школ и один детский сад в разных районах города из-за сообщений о минировании. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.
«По данным на 17.30, сегодня проводилась эвакуация 36 школ и одного детского сада в разных районах города», - сообщили в городском комитете по образованию.
Все здания, из которых эвакуировали учащихся и педагогический состав, были проверены специалистами экстренных служб. После окончания проверки часть учебных заведений возобновила учебный процесс. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, сообщает РИА Новости.