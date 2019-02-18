На остановке на востоке Москвы обстреляли молодую женщину

Сегодня стало известно, что на остановке общественного транспорта на востоке Москвы обстреляли женщину. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент произошел на Сиреневом бульваре.

Очевидцы сообщают, что у 30-летней женщины произошел конфликт с неизвестным, который в какой-то момент достал травматический пистолет и начал стрелять.

Как сообщает в понедельник, 18 февраля, телеканал РЕН ТВ, в результате случившегося женщина получила ранение в область груди. В настоящий момент на месте работают специалисты. Уточняется информация о состоянии пострадавшей. Полиция ищет нападавшего.