В Самарской области глыба льда, упавшая с крыши, убила женщину

В Самарской области 42-летнюю женщину убила глыба льда, съехавшая с крыши дома. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося травмы получили двое детей.

Происшествие случилось в селе Малая Царевщина. На прохожих ледяная масса упала с крыши двухэтажного дома. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Как уточняет НИА "Самара", травмированы были два десятилетних мальчика. Установлено, что лед рухнул на веранду после того, как под тяжестью снежной массы обрушилась кровля пристройки. В настоящий момент следователи проводят проверку по факту случившегося.