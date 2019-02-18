Шестилетний мальчик, потерявшийся вчера в московском лесу, найден живым

Шестилетний мальчик, потерявшийся накануне в московском лесопарке "Лосиный остров", найден живым. Согласно последней информации осведомленных источников, ребенок всю ночь провел в одиночестве на улице.

В правоохранительных органах уточнили, что родители пытались найти мальчика самостоятельно, однако не смогли и в 6.00 написали заявление в полицию. Около 9.00 ребенок самостоятельно вышел из лесопарка и подошел к автозаправке в районе Гольяново. Сотрудники АЗС вызвали экстренные службы, передает ТАСС.

Сейчас мальчика осматривают врачи, однако, согласно предварительным данным, с ним все хорошо. Устанавливается, при каких обстоятельствах ребенок пропал.