В Перми прохожие спасли женщину, провалившуюся под лед на Каме

В Перми прохожие спасли человека, который провалился под лед на Каме. Соответствующую информацию утром в понедельник, 18 февраля, предоставили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Женщина внезапно провалилась под лед и начала тонуть. Крики услышали случайные прохожие, которые и вытащили местную жительницу из воды.