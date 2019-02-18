На востоке Москвы на проезжую часть рухнул светофор

Рано утром в понедельник, 18 февраля, на востоке Москвы светофор рухнул на проезжую часть. Согласно последней информации источников, инцидент произошел на Русаковской улице в столице около 6 утра.

Отмечается, что падение светофора на проезжую часть не привело к возникновению пробок в районе происшествия, сообщает сегодня МК. Дело в том, что проезд по Русаковской улице ранее был ограничен в связи с временным закрытием участка Сокольнической линии метро.

Подчеркивается, что к настоящему моменту специалистам удалось завершить все восстановительные работы на месте падения светофора.