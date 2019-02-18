У жительницы Ленобласти из-за долга отобрали ребенка

Сегодня стало известно, что у жительницы Ленинградской области из-за долга отобрали ребенка. Согласно последней информации, 40-летняя женщина обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

В ГУ МВД России по Петербургу и 47-му региону отметили, что накануне две женщины пришли к жительнице деревни Старая, расположенной во Всеволожском районе Ленобласти, и потребовали у нее возврата денег. Та отказалась, после чего "гостьи" отобрали у нее десятимесячную дочь. Через некоторое время они привезли ребенка в полицию.

Впоследствии маленькая девочка была возвращена матери. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, передает "Росбалт".