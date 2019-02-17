В Северной столице сотрудников и зрителей знаменитого Мариинского театра эвакуировали в связи с сообщением о минировании. Об этом журналистам рассказала пресс-атташе театра Анна Касаткина.

Днем 17 февраля в администрацию культурного учреждения прислали анонимное сообщение. Дневные спектакли прервали, деньги за билеты вернут зрителям. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Информация не подтвердилась. В настоящий момент все проверки завершены, театр работает в штатном режиме. Вечерние спектакли пройдут по расписанию. Режим безопасности будет усилен, передает ТАСС.