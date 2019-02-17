На западе Москвы строители оставили без света несколько жилых домов
17 февраля 2019, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе проведения строительных работ в Можайском районе столицы рабочими был поврежден электрический кабель. Из-за этой оплошности жители нескольких жилых домов остались без света.
Электричества нет в некоторых домах на Можайском шоссе и улице Петра Алексеева. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ Москвы, пишет агентство ТАСС.
Согласно сообщению, на место происшествия оперативно прибыли бригады ремонтников. В настоящий момент ведутся восстановительные работы. Однако, когда они будут окончены - пока не сообщается.