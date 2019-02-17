На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой, интервалы движения поездов увеличены, сообщила пресс-служба столичной подземки.

На юго-восточном участке фиолетовой ветки московского метро, между станциями Жулебино и Котельники, произошел инцидент с пассажиром. В связи с этим был увеличен интервал движения поездов.

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», - сообщает твиттер Московского метро.