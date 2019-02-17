В Новосибирске горит крупный продуктовый склад

В Новосибирске загорелся крупный склад с продуктами питания. Помещение ангарного типа обрушилось, что затрудняет пожарным доступ к источнику возгорания. Пожару присвоен третий ранг.

Сообщение о возгорании в помещении складского типа по улице Электрозаводской проезд в Дзержинском районе Новосибирска поступило в экстренные службы в 8.41 (4.41 мск). В помещении хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло. Общая площадь возгорания составила 960 квадратных метров. Пожарные стараются не допустить распространения огня на соседние складские помещения. Задача осложняется тем, что горящее здание обрушилось, доступ к источнику возгорания затруднен.

«Ранг пожара увеличен до номера «три». Для устранения возможной угрозы распространения огня на соседние складские помещения к месту пожара стянуты дополнительные силы и средства. Пожарный поезд обеспечивает бесперебойную подачу воды», - рассказали в региональном МЧС.

Сотрудники химико-радиометрической лаборатории, работающие на месте пожара, сообщили, что ПДК вредных веществ в воздухе не превышает норму, передает РИА Новости.